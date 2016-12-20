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Аудиторы Сумщины вернули награбленное

Сегодня, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Область Регион: Сумщина
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Аудиторы Сумщины вернули награбленное

Специалисты Управления Северо-восточного офиса Госаудитслужбы в Сумской области в течение 2016 года обеспечили возмещение потерь финансовых и материальных ресурсов на сумму почти 11 млн грн.
По материалам контрольных мероприятий правоохранительные органы начали 10 досудебных расследований, а также вручили 5 письменных сообщений о подозрении в совершении уголовного правонарушения, — сообщает государственная аудиторская служба Украины.
Экономического эффекта на сумму 6,3 млн грн удалось достичь от внедрения руководителями предприятий и учреждений предложений, которые предоставили специалисты управления по результатам государственных финансовых аудитов.
В 21 случае к учреждениям применено приостановление операций с бюджетными средствами, в семи случаях приостановлено бюджетные ассигнования и двум распорядителям бюджетных средств уменьшены бюджетные ассигнования.
За нарушение финансовой дисциплины 115 должностных лиц привлечены к административной ответственности, 122 – к дисциплинарной и материальной, в том числе 6 человек уволены с должностей.
Для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, Государственной службы финансового мониторинга Украины направлено сведения о выявленных финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, на общую сумму 3,4 млн грн.

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