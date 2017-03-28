Арест по 18 июля: суд на Сумщине

Избрана мера пресечения лицам, подозреваемым в пособничестве в получении должностными лицами неправомерной выгоды. 22 мая одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей по 18 июля с альтернативой внесения залога в размере 15 млн грн, его сообщнику — содержание под стражей по 18 июля с альтернативой внесения залога в размере 3 млн грн.

Как вы догадались речь идет о фигурантах резонансного дело о получении взятки в размере 150 тыс. долларов в Киеве. Прокуратура сначала настаивала на ом, что один из них действующий сотрудник НАБУ, бюро это отрицало, а генпрокурор Юрий Луценко подписал подозрение, где тот фигурирует как «экс-сотрудник правоохранительных органов, который требовал взятку для действующих сотрудников правоохранительных органов». Он считает, что установить, является ли задержанный действующим сотрудником бюро, может только суд.

Прокуратурой Сумской области совместно со Службой безопасности в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства двумя лицами 300 тыс. долларов США неправомерной выгоды от владелицы торговой марки и сети магазинов за прекращение по ней уголовного преследования и закрытия уголовного производства.

По просьбе предпринимательницы в одном из киевских ресторанов вымогатели согласились уменьшить вдвое сумму неправомерной выгоды. Указанный факт зафиксирован должным образом.

19 мая работники прокуратуры Сумской области и СБУ в Сумской области в Киеве возле одного из столичных заведений задержали двух мужчин непосредственно после получения ими 150 тыс. долларов США от владелицы торговой марки.

20 мая обоим задержанным в порядке ст. 208 УПК Украины вручено уведомление о подозрении по ч. 5 ст. 27 / ч. 4 ст. 368 (пособничество в вымогательстве и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере) УК Украины.

Досудебное расследование проводится следственным отделом Службы безопасности Украины в Сумской области, процессуальное руководство осуществляет прокуратура Сумской области. В настоящее время продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление фактических обстоятельств совершенного уголовного преступления, в том числе проверяется информация о том, что задержанный был уволен из Национального антикоррупционного бюро Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.