Аренда квартир в Сумах: привлекает центр и развитая инфраструктура

Большинство квартиросъемщиков предпочитают снимать квартиры небольшой площади — одно- и двухкомнатные. Интерес клиентов при этом сфокусирован как на многоквартирных домах старой постройки Сум, так и на новостройках. Об этом порталу Domik.ua сообщил агент по аренде недвижимости АН «Моя недвижимость» Константин Белоножко,

По данным агентств недвижимости, арендаторы считают возможным тратить на аренду жилья около 6000 грн в месяц.

В процессе выбора квартиры для аренды, клиенты смотрят на то, где расположен дом. Так, большинство хочет, чтобы рядом с жилым объектом размещались удобная транспортная развязка и объекты социальной инфраструктуры. Примерно 90% квартиросъемщиков предпочитают проживать в квартирах с бытовой техникой и мебелью, в то время как 10% арендаторов обставляют жилье самостоятельно. Помимо этого, 70% клиентов выбирают аренду квартир с наличием сети беспроводного Интернета, а для 30% квартиросъемщиков это не важно.

При оформлении сделки на аренду, арендодатели высказывают свои требования потенциальным арендаторам. Так, около 60% собственников не сдают жилье владельцам домашних животных, поскольку опасаются за свое имущество. Некоторые арендодатели не хотят подписывать договор на аренду с переселенцами из Восточной части Украины. Риэлтор отметил, что в процентном соотношении примерно 30% собственников не стремятся сдавать жилье таким клиентам.

Средние цены на аренду квартир в новостройках Сум



На инфографике показаны средние цены на аренду жилья в многоквартирных новостройках Сум. Стоимость может меняться, поскольку зависит от планировки, площади и этажа расположения конкретного жилого объекта.

Арендовать однокомнатную квартиру в центре можно в среднем за 5000-5500 грн.

Двухкомнатное жилье в новостройках, расположенных в районах, приближенных к центру клиенты могут снять за такую же сумму. При этом в центре стоимость аренды двухкомнатной квартиры составит 5500-6000 грн.

Снять трехкомнатный жилой объект на окраине можно за 5000-5500 грн. В центральной части города такие показатели увеличиваются до 6500-7000 грн.

Для сравнения, снять однокомнатный жилой объект в новостройках на окраине Чернигова можно в среднем за 4000-5000 грн.

Риэлторы Сум рассказывают, что многих арендаторов привлекают квартиры в домах, которые расположены на центральных улицах города — Курской, Ильинской, Соборной.