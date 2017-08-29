Панорама / сумы / новости / события / комментарии
09.11 Четверг

Аренда квартир в Сумах: привлекает центр и развитая инфраструктура

Сегодня, 10:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
Аренда квартир в Сумах: привлекает центр и развитая инфраструктура

Большинство квартиросъемщиков предпочитают снимать квартиры небольшой площади — одно- и двухкомнатные. Интерес клиентов при этом сфокусирован как на многоквартирных домах старой постройки Сум, так и на новостройках. Об этом порталу Domik.ua сообщил агент по аренде недвижимости АН «Моя недвижимость» Константин Белоножко,
По данным агентств недвижимости, арендаторы считают возможным тратить на аренду жилья около 6000 грн в месяц.
В процессе выбора квартиры для аренды, клиенты смотрят на то, где расположен дом. Так, большинство хочет, чтобы рядом с жилым объектом размещались удобная транспортная развязка и объекты социальной инфраструктуры. Примерно 90% квартиросъемщиков предпочитают проживать в квартирах с бытовой техникой и мебелью, в то время как 10% арендаторов обставляют жилье самостоятельно. Помимо этого, 70% клиентов выбирают аренду квартир с наличием сети беспроводного Интернета, а для 30% квартиросъемщиков это не важно.
При оформлении сделки на аренду, арендодатели высказывают свои требования потенциальным арендаторам. Так, около 60% собственников не сдают жилье владельцам домашних животных, поскольку опасаются за свое имущество. Некоторые арендодатели не хотят подписывать договор на аренду с переселенцами из Восточной части Украины. Риэлтор отметил, что в процентном соотношении примерно 30% собственников не стремятся сдавать жилье таким клиентам.
Средние цены на аренду квартир в новостройках Сум

На инфографике показаны средние цены на аренду жилья в многоквартирных новостройках Сум. Стоимость может меняться, поскольку зависит от планировки, площади и этажа расположения конкретного жилого объекта.
Арендовать однокомнатную квартиру в центре можно в среднем за 5000-5500 грн.
Двухкомнатное жилье в новостройках, расположенных в районах, приближенных к центру клиенты могут снять за такую же сумму. При этом в центре стоимость аренды двухкомнатной квартиры составит 5500-6000 грн.
Снять трехкомнатный жилой объект на окраине можно за 5000-5500 грн. В центральной части города такие показатели увеличиваются до 6500-7000 грн.
Для сравнения, снять однокомнатный жилой объект в новостройках на окраине Чернигова можно в среднем за 4000-5000 грн.
Риэлторы Сум рассказывают, что многих арендаторов привлекают квартиры в домах, которые расположены на центральных улицах города — Курской, Ильинской, Соборной.

Напечатать Письмо автору Просмотров 194 Комментариев 0

читайте также
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото) 3 фото
Обновление в Сумах: оргстекло вместо клетки (фото)
29.08.2017, 13:24 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 13:24 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 345 Комментариев 0
В Сумах выловили труп
В Сумах выловили труп
29.08.2017, 12:17 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 12:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 543 Комментариев 0
В Сумах поезд сбил женщину
В Сумах поезд сбил женщину
29.08.2017, 10:26 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 29.08.2017, 10:26 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 529 Комментариев 0
Новый «Авангард» в Сумах
Новый «Авангард» в Сумах
29.08.2017, 08:15 Новость
Панорама Панорама 29.08.2017, 08:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 827 Комментариев 0
В Сумах рожают и умирают меньше
В Сумах рожают и умирают меньше
28.08.2017, 18:41 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 18:41 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 138 Комментариев 0
Немноголюдно и спокойно: на сумском КП прошло обсуждение (фото) 8 фото
Немноголюдно и спокойно: на сумском КП прошло обсуждение (фото)
28.08.2017, 17:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.08.2017, 17:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 191 Комментариев 0
Непраздничное настроение в Cумах (видео)
Непраздничное настроение в Cумах (видео)
28.08.2017, 16:21 Новость
Панорама Панорама 28.08.2017, 16:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 534 Комментариев 0
В Сумах сегодня обсудят тарифы
В Сумах сегодня обсудят тарифы
23.08.2017, 13:05 Новость
Панорама Панорама 23.08.2017, 13:05 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Миколаївський цукровий завод: стабільність і розвиток
07.11.2017, 18:00
admin adminych admin adminych 07.11.2017, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 276 Комментариев 0
Газета «Панорама» и Сумская областная филармония собирают «Дружнє коло»!
07.11.2017, 12:30
admin adminych admin adminych 07.11.2017, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 477 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 586 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 1
последние комментарии
Кристина Мизалова к материалу
Лучшая прогулочная коляска для лета
Как раз выбираем коляску для зимы и как вариант рассматриваем модель анекс спорт.
Сегодня, 15:43
Melanie Glastrong к материалу
Авторы
Such a nice blog.... I have read an amazing article here....
Сегодня, 12:48
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII