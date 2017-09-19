Апелляционный суд Сумщины возглавила Наталья Литовченко

После подачи заявления об отставке бывшим главой Апелляционного суда Сумской области Владимиром Шевченко, учреждением длительное время руководил исполняющий обязанности. 22 сентября состоялось общее собрание судейского корпуса, на котором по результатам тайного голосования, судьи большинством голосов поддержали кандидатуру заместителя председателя суда, судьи-спикера уголовной палаты Наталья Литовченко.

Наталья Алексеевна родилась в городе Тростянец Сумской области. Имеет высшее юридическое образование (в частности, закончила магистратуру Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого) и почти тридцатилетний опыт работы в области права. Свой профессиональный путь новоизбранный председатель начинала юрисконсультом на родной Тростянеччине. Семь лет проработала советником по юридическим вопросам на предприятиях различных форм собственности. В 2001 году начала работать стажером судьи в Тростянецком районном суде, а уже через год в том же суде выносила решения именем Украины.

Десять лет Наталья Литовченко осуществляла правосудие на Тростянеччине, в областной центр в качестве судьи Апелляционного суда Сумской области переехала работать в 2012 году. В 2015 году она была избрана секретарем палаты по рассмотрению дел и материалов уголовного судопроизводства, а в конце 2016 года — заместителем председателя Апелляционного суда Сумской области, — сообщает пресс-служба учреждения.