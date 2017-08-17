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Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».

Вчера, 18:52 Категория: Новость Рубрики: Город, Мнение, Общество, Политика Регион: Сумы
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Андрій Фролков: «Міська влада сьогодні не захищає мешканців».

Про нові ціни та тарифи, чи є їх зростання обгрунтованим і доцільним, розповів голова громадської експертної комісії з питань бюджетів,фінансів, тарифів, цін та голова ради Асоціації платників податків України в Сумській області Андрій ФРОЛКОВ.
r: Ви маєте активну позицію щодо тарифів на тепло. Що ми сьогодні маємо і взагалі, на вашу думку, наскільки бажання «Сумитеплоенерго» є обґрунтованим?
Андрій Фролков: На сьогоднішній день ми маємо у місті Суми те, що відбувається у всій державі. Монополісти, олігархи захопили всі сфери, які забезпечують життєдіяльність громадян (електрика, теплопостачання, водопостачання). На жаль, наша міська влада є слабкою та іноді не виконує свою основну функцію – захист мешканців міста. Зараз на органи місцевого самоврядування покладено повноваження, які можуть забезпечити контроль, якість надання та вартість послуг. Наразі ми маємо один із чи не найбільших тарифів в Україні. До того ж 27 липня «Сумитеплоенерго» опублікувало свої наміри підняти ціни на тарифи з 1 жовтня, посилаючись на те, що їхня діяльність є збитковою і їм необхідно збалансувати свою бізнесову діяльність. Ми вивчили звіти «Сумитеплоенерго» за 2016 рік, і при тому, що обсяги виробництва теплової та електричної енергії, використання паливно-енергетичних ресурсів зменшилися, також зменшилась доля використання газу, а вугілля – збільшилась, прибутки зросли вдвічі. Тому про збитковість підприємства ми говорити не можемо. Багато чого залежить від думки самих мешканців міста, депутатського корпусу, міської влади щодо встановлення нових тарифів.
r: Громадські слухання по тарифам на тепло проведені 11 серпня. Що вони дають нам і чи є можливість у мешканців, що відвідали цей захід, вплинути на формування тарифу, інвестиційної програми?
А.Ф.: Чим більше сумчан приходять на подібніслухання – тим більше можливостей донести свій голос. Не думаю, що люди будуть задоволені від того, що знову будуть підвищувати ціни на послуги, до того ж безпідставно. Навпаки – сьогодні ми маємо говорити про зниження тарифів, бо всі ці роки відбувається модернізація, заміщення дороговартісного газу вугіллям. Це повинно мати економічний ефект, а замість цього лише підвищення, підвищення, підвищення. На мою думку, можна сміливо знижувати ціни на 30 %, і компанія також буде в прибутку.
r: Яка позиція влади у цьому питанні: наскільки вона правильна і чи є у них важелі впливу на тариф?
А.Ф.: По-перше, на органи місцевого самоврядування покладено законодавством затвердження питомих норм витрат палива на виробництва теплової енергії. Коли влада встановлює питомі норми, то вона повинна створювати і завдання: зменшити норми споживання, модернізувати підприємство, збільшити коефіцієнт корисної дії свого обладнання. На жаль, нічого з цього не робиться.
По-друге, інвестиційні програми, які зобов’язують ліцензіанта вкладати гроші для утримання виробничих потужностей, транспортних мереж із метою, щоб постійно зменшувати витрати і тарифи. З року в рік «Сумитеплоенерго» приймає інвестиційні програми, але не виконує їх.
r: Яка ситуація стосовно інших комунальних тарифів: постачання гарячої води, ЖЕКи, сміття?
А.Ф.: Ситуація та ж сама. ЖЕКи, які подають до суду щодо заборгованості, програють, оскільки нарахування тарифів за прибирання того, чого немає, не має відбуватися. Проаналізувавши деякі тарифи, ми спостерігаємо, що відбувається так зване «перекидання» з одних статей витрат у інші. Прибудинкова територія не виділена в натурі та не закріплена за будинками. До того ж такий напрямок, як підготовка житлових будинків до опалювального сезону, знаходиться в жахливому стані.
Ви, як голова громадської експертної комісії з питань бюджетів, фінансів, тарифів та цін, можете впливати на тарифи? Що вирішує і як ця експертна громадська комісія?
А.Ф.: Ми є дорадчим органом і розглядаємо питання, які є у нас в повноваженнях. Ми надаємо пропозиції, рекомендації, проекти рішень Сумської міської ради, виконавчого комітету. З приводу опалення і комунальних послуг ведемо давню переписку з департаментом і з міським головою, якому неодноразово говорили про бездіяльність його чиновників. Комісія не може вплинути на формування тарифів, оскільки нас не чують, а усі проекти, які ми подаємо, відхиляються.
r: Дуже багато говориться про реформи. Освітні, пенсійні та інші. Цікава ваша думка з приводу процесів, що відбуваються в нашій державі.
А.Ф.: Я вважаю, що проведення медичних, освітніх реформ є дуже правильним. Гроші мають йти за пацієнтом та тим, хто отримує освіту. Проводити реформи слід швидше, оскільки все дуже затягнулося.

Євгенія Щербак, «Панорама» №34

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