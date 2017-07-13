Анализируйте: гороскоп на 31 августа

День не лучшим образом подходит для старта новых проектов. Последний день этого лета правильней всего посвятить анализу своих прежних ошибок и побед, а также подведению промежуточного итога событий, произошедших в последние месяцы в карьере и в личной жизни.
Овен:
Овнам сегодня суждено получить очень заманчивое деловое предложение. Однако прежде, чем дать окончательный ответ, вы решите собрать детальную информацию о потенциальном работодателе и просчитать все возможные риски.
Телец:
В окружении Тельцов в этот день появится очень занудная и высокомерная особа. Вы и этот человек с первых минут общения не сможете найти общий язык, что станет для вас причиной сильнейшего раздражения.
Близнецы:
Близнецы проявят излишнюю моральную привязанность к какому-то предмету. После того, как вы случайно потеряете эту вещь, ваше настроение окажется на нуле и вернуть вам присутствие духа не помогут даже грандиозные служебные успехи.
Рак:
Ракам в этот день предстоит вступить в тесный контакт с иностранцем. Диалогу между вами и этим обаятельным человеком не помешает даже языковой барьер, и вы сможете всего за пару часов в деталях обсудить подробности своего делового сотрудничества.
Лев:
Львам сегодня рекомендуется внимательно анализировать все полученные подсказки и знаки. В этих загадочных событиях будет зашифрован скрытый смысл, правильно истолковав который вам удастся заметно приблизить успех своей карьеры.
Дева:
Девы смогут разгадать истинные намерения какого-то конкретного человека. Вы быстро выведете обманщика на чистоту, чем избавите себя и коллектив, состоящий из ваших коллег, от огромного множества неприятностей.
Весы:
Весам сегодня рекомендуется проявить особую щепетильность при выборе поставщика необходимой услуги. Высок риск, что вы, поддавшись на яркую рекламу, отдадите свои финансы компании, чья деятельность очень далека от профессионализма.
Скорпион:
Скорпионы сегодня смогут устранить все помехи, препятствующие своему карьерному росту. Благодаря личной харизме и находчивости, вы получите назначение на очень перспективный проект, и незамедлительно приступите к его детальной проработке.
Стрелец:
Стрельцы сегодня проявят непозволительную рассеянность при выполнении очень ответственного задания. По вине этой оплошности вы услышите гневную критику из уст своего руководителя, который посчитает вашу ошибку верхом непрофессионализма.
Козерог:
Козероги станут хранителем чьей-то сокровенной тайны. Вас будет одолевать желание поделиться этой любопытной информацией со своими друзьями, но долг чести не позволит вам распространяться о столь важном секрете.
Водолей:
Водолеи сегодня получат не очень приятное известие. После того, как ваша вторая половинка объявит, что хочет сделать дорогую покупку, вам останется лишь печально вздохнуть и отдать ей «капитал», который вы так бережно откладывали. Рыбы:
Рыбы сегодня станут настоящими баловнями Фортуны. Многочисленные подарки судьбы, полученные вами в этот день, вызовут у вас лёгкое головокружение и стойкое ощущение, что вы наконец обрели долгожданное счастье.
Анализируйте: гороскоп на 31 августа
День не лучшим образом подходит для старта новых проектов. Последний день этого лета правильней всего посвятить анализу своих прежних ошибок и побед, а также подведению промежуточного итога событий, произошедших в последние месяцы в карьере и в личной жизни.