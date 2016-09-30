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Алкоголь дорожает: динамика цен (инфографика)

Сегодня, 12:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Алкоголь дорожает: динамика цен (инфографика)

Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь и сигареты. Как росли цены на алкогольную продукцию с 2014 года, смотрите в инфографике РИА Новости Украина.


Сможет госбюджет 2017 года получить задекларированные поступления от роста акцизного сбора? С одной стороны, карманы у населения не резиновые, и роста доходов в следующем году ожидать не приходится. Скорее, наоборот, на довольно скромные доходы большинства населения в два раза увеличится налоговая нагрузка — ведь единый социальный сбор теперь будет рассчитываться по удвоенной ставке минимальной зарплаты. С другой стороны, производители алкогольной продукции давно предупреждали, что именно рост акцизов сдерживает развитие отрасли. Более того, все, кто могут уйти в тень, постепенно перемещаются в зону, свободную от налоговых платежей.

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