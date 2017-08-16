Акция в Сумах: горожанам рассказали о бюджете (фото)

25 октября в Сумах состоялась информационная акция «Знай как влиять на свой бюджет». Организаторы мероприятия — Общественная организация «Бюро анализа политики» в рамках Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты» с помощью информационных буклетов не только напомнили жителям города откуда берется бюджет (государственный и местный), а и раздали памятки-буклеты депутатам Сумского городского совета на очередной сессии Сумского горсовета и присутствующим в зале чиновникам, — сообщает ОО «Бюро анализа политики».