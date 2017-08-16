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26.10 Четверг

Акция в Сумах: горожанам рассказали о бюджете (фото)

Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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25 октября в Сумах состоялась информационная акция «Знай как влиять на свой бюджет». Организаторы мероприятия — Общественная организация «Бюро анализа политики» в рамках Общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты» с помощью информационных буклетов не только напомнили жителям города откуда берется бюджет (государственный и местный), а и раздали памятки-буклеты депутатам Сумского городского совета на очередной сессии Сумского горсовета и присутствующим в зале чиновникам, — сообщает ОО «Бюро анализа политики».

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  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Сегодня, 20:07

    Вечная память Героям, защищавших Украину!
    Позор МАРОДЁРАМ из потрошенко-яйценюковской ШАЙКИ, РАЗВОРОВЫВАЮЩЕЙ Украину!

  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Сегодня, 20:18

    А не хотит ли организация «Бюро анализа политики» НАПОМНИТЬ своему БОСУ Медунице о разворованных «старой» властью 70-ти миллионах гривен, на которых он ПИАРИЛСЯ перед выборами??? Или ставши депутатом и добравшись до народного корыта в составе МАРОДЁРОВ антиНародного Фронта яйцеголового он РЕЗКО ЗАБЫЛ об этом и способен только НАЖРАТЬ СВОЮ МОРДУ.

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