Активно и тихо: на Сумщине прошли выборы в новые громады

Первые выборы в новые объединенные громады Сумщины 18 декабря прошли спокойно и при высокой явке избирателей. В итоге кресла руководителей ОТГ займут в основном независимые кандидаты, поддержанные «Блоком Петра Порошенко».

Процесс децентрализации в стране продолжается, и Сумщина в этом процессе — не исключение. За август– ктябрь 2016 г. в нашей области было создано 15 новых объединенных громад. По разным причинам в двух из них – Рычковской и Терновской — избирательный процесс или не стартовал, или был признан нелегитимным. Поэтому 18 декабря избиратели должны были выбрать новых руководителей и депутатов 13 объединенных громад. Выборы старост в них не проводились, поскольку их должности временно займут нынешние главы ликвидированных сельсоветов, вошедших в новые ОТГ.

По информации гражданской сети «Опора», избирательный процесс на Сумщине выглядел довольно парадоксально: с одной стороны, он был конкурентным – так, в Груньской громаде на должность главы претендовали 9 кандидатов, а на 22 места в совете Дружбинской ОТГ – аж 152 кандидата по партийным спискам. Но в то же время процесс агитации проходил довольно вяло и тихо, активность кандидатов была невысока. Кстати, в ходе выборов тихо умерла идея о выдвижении объединенных кандидатов от демократических партий, чтобы не допустить реванша регионалов – все «демократы» выдвинули своих кандидатов. Особо активными в этом процессе оказались представители Радикальной партии Олега Ляшко.

Серьезных нарушений в ходе процесса выборов наблюдателям «Опоры» заметить не удалось, хотя технических проблем в их проведении выборов было немало. Как бывало и раньше, многие кандидаты от партий массово отказывались от работы в избиркомах из-за того, что эта работа не оплачивается, многие комиссии размещались в неотапливаемых помещениях, ремонт которых проводили еще лет 30-40 тому назад, и т.п.

Несмотря на зимнюю погоду, в день выборов 18 декабря избиратели в новых громадах голосовали довольно активно – в целом явка по области составила 51%. Самыми активными оказались избиратели Шалыгинской ОТГ – там на участки пришло 59,3% избирателей от их общего числа, а вот в Миропольской ОТГ на участки пришло только 44% избирателей. В ходе голосования серьезных инцидентов не произошло, хотя к концу дня полиция открыла семь уголовных производств по разным заявлениям о нарушениях. Больше всего отличились в Бездрикской ОТГ — там на одном из участков избирателям выдавали не по одному, а по два и больше бюллетеней. Также наблюдатели «Опоры» зафиксировали довольно массовую выдачу бюллетеней избирателям без предъявления паспортов. «Но большинство нарушений связаны не со злым умыслом, а с правовым нигилизмом членов комиссий и их желанием побыстрее закончить избирательный процесс. В целом, по нашему мнению, на результаты выборов эти нарушения не повлияли», — заявила Ирина СТЕГНИЙ, координатор ГС «Опора» в Сумской области. С ней согласен и Дмитрий ЖИВИЦКИЙ, руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации.

По состоянию на вечер 19 декабря партийный состав советов новых ОТГ был неизвестен, поскольку централизованно данные о выборах нигде не публикуются. Ситуация же с руководителями громад несколько яснее: в девяти громадах из 13 победили кандидаты, поддержанные «Блоком Петра Порошенко». Но утверждать, что президентский блок одержал громкую победу в области, не стоит. Дело в том, что большинство победителей сейчас занимают должности руководителя сельского (поселкового) совета – центра новой ОТГ, не имеют в кармане партбилета ни одной из партий и шли на выборы как самовыдвиженцы. Так что в данном случае избиратели выбирали «знакомого человека с опытом», а не представителя блока. В Боромлянской громаде (Тростянецкий район) победил представитель ВО «Батьківщина» Василий РОМАНИКА, в Кириковской ОТГ (Великописаревский район) – Иван МОРОЗ, поддержанный Аграрной партией. В еще двух громадах руководящее кресло досталось самовыдвиженцам, не поддержанным ни одной из партий.

Следующие выборы в новых объединенных громадах, процесс создания которых продолжается, могут пройти в марте–апреле 2017 г.

Цитата: Дмитрий ЖИВИЦКИЙ, руководитель аппарата Сумской ОГА: «В целом выборы прошли нормально, первый блин — не комом», — заявил он

Врез: Всего на выборы в 13 новых ОТГ пришло около 30 тыс. избирателей

фото: Так получилось. Спортзал школы под участковый избирком – это еще хорошо, многие из них вообще размещались в помещениях, которые не отапливались

Сергей Бондаренко, «Панорама»№ 52