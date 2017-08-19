В Ахтырке женщина за рулем «засветилась» в ДТП

11 октября в 14:00 на пл. Соборной в Ахтырке 41-летняя женщина за рулем Skoda не разминулась с мотоциклом Honda под управлением 36-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист с ушибом поясничного и шейного отдела позвоночника госпитализирован в ортопедию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.