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В Ахтырке женщина за рулем «засветилась» в ДТП

Сегодня, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Ахтырке женщина за рулем «засветилась» в ДТП

11 октября в 14:00 на пл. Соборной в Ахтырке 41-летняя женщина за рулем Skoda не разминулась с мотоциклом Honda под управлением 36-летнего водителя. Пострадавший мотоциклист с ушибом поясничного и шейного отдела позвоночника госпитализирован в ортопедию местной больницы, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.

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