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В Ахтырке разоблачили мздоимца

Сегодня, 16:04 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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В Ахтырке разоблачили мздоимца

Прокуратурой Сумской области совместно с Управлением защиты экономики и Следственным Управлением Главного управления Национальной полиции в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства начальником одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации от частного предпринимателя неправомерной выгоды за содействие в решении вопроса относительно переоформления аренды на земельный участок.
20 января чиновника задержали непосредственно после получения им 20 тыс грн. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении руководителю отдела по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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