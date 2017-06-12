В Ахтырке появились новые контактные скульптуры (фото)

Накануне дня города декоративные вазы-цветники и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка. Это сделано Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках обустройства территорий городских парков и скверов.

При содействии депутата городского совета Федора Киселара на улице Независимости появился благоустроенный уголок для отдыха с рукой-оберегом, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.