Накануне дня города декоративные вазы-цветники и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка. Это сделано Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках обустройства территорий городских парков и скверов.
При содействии депутата городского совета Федора Киселара на улице Независимости появился благоустроенный уголок для отдыха с рукой-оберегом, — сообщает сайт Ахтырского горсовета.
В Ахтырке появились новые контактные скульптуры (фото)
Накануне дня города декоративные вазы-цветники и скульптурная пара, которая ждет младенца, установлены в сквере молодоженов. У фонтана в городском парке расположилась задумчивая обезьянка. Это сделано Управлением капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках обустройства территорий городских парков и скверов.
Напечатать Письмо автору Просмотров 42 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
12.06.2017, 18:10 Новость
12.06.2017, 15:18 Новость
12.06.2017, 13:19 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 419 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 10:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 10:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 629 Комментариев 0 Поддержали 0
12.06.2017, 08:15 Новость
12.06.2017, 07:23 Новость
Ирина Власова Подписаться 12.06.2017, 07:23 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 208 Комментариев 0 Поддержали 0
10.06.2017, 09:07 Новость
Панорама Подписаться 10.06.2017, 09:07 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0 Поддержали 0
09.06.2017, 16:14 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
28.08.2017, 12:39
admin adminych Подписаться 28.08.2017, 12:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 1
17.08.2017, 17:39
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 140 Комментариев 0 Поддержали 0
25.07.2017, 14:16
admin adminych Подписаться 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 76 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 283 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
17.08.2017, 15:16
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 41 Комментариев 2 Поддержали 0
17.08.2017, 14:59
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 131 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 14:24
admin adminych Подписаться 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
14.08.2017, 10:34
admin adminych Подписаться 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 380 Комментариев 0 Поддержали 2
10.08.2017, 15:36
admin adminych Подписаться 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
24.08.2017, 00:24
И этот БЕСПРЕДЕЛ солидарных Потрошителей наших карманов, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока ...23.08.2017, 20:59