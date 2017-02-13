12 апреля на ул. Армейской в Ахтырке 62-летний местный житель за рулем автомобиля Мерседес Бенс допустил столкновение с мопедом Хонда под управлением 26-летнего ахтырчанина. При столкновении пострадал мопедист: с переломом голени со смещением он госпитализирован в Ахтырскую больницу, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
В Ахтырке не разминулись легковушка с мопедом
Сегодня, 16:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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