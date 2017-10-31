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В Ахтырке меняют фонари на энергосберегающие светильники (фото)

Сегодня, 18:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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На улице Независимости в Ахтырке планируется установить 50 новых диодных светильников. Как сообщает сайт Ахтырского горсовета, замена фонарей на диодные энергосберегающие светильники производится для уменьшения затрат на закупку электроэнергии и техническое обслуживание системы уличного освещения.

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