В Ахтырке меняют фонари на энергосберегающие светильники (фото)

На улице Независимости в Ахтырке планируется установить 50 новых диодных светильников. Как сообщает сайт Ахтырского горсовета, замена фонарей на диодные энергосберегающие светильники производится для уменьшения затрат на закупку электроэнергии и техническое обслуживание системы уличного освещения.