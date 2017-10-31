На улице Независимости в Ахтырке планируется установить 50 новых диодных светильников. Как сообщает сайт Ахтырского горсовета, замена фонарей на диодные энергосберегающие светильники производится для уменьшения затрат на закупку электроэнергии и техническое обслуживание системы уличного освещения.
В Ахтырке меняют фонари на энергосберегающие светильники (фото)
Напечатать Письмо автору Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
31.10.2017, 13:13 Новость
30.10.2017, 16:25 Новость
04.10.2017, 16:18 Новость
Олена Шевченко Подписаться 04.10.2017, 16:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 81 Комментариев 0 Поддержали 0
07.09.2017, 14:14 Новость
07.09.2017, 12:25 Новость
21.08.2017, 10:19 Новость
04.08.2017, 14:14 Новость
04.08.2017, 13:19 Новость
Комментировать (0)
Новости партнёров
Вчера, 18:00
admin adminych Подписаться Вчера, 18:00 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 254 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 12:30
admin adminych Подписаться Вчера, 12:30 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2017, 14:30
admin adminych Подписаться 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 467 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 582 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
03.11.2017, 18:08
admin adminych Подписаться 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0 Поддержали 0
02.11.2017, 16:34
admin adminych Подписаться 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0 Поддержали 0
01.11.2017, 12:05
admin adminych Подписаться 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 23 Комментариев 0 Поддержали 0
30.10.2017, 19:11
admin adminych Подписаться 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 55 Комментариев 1 Поддержали 0
последние комментарии
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...04.11.2017, 00:21
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...02.11.2017, 20:32