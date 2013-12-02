Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области

Все знают — любые операции с недвижимостью требуют огромных нервов и знания многих законодательных актов. Из-за этого, решив купить коммунальную квартиру в Одессе, по совету экспертов в области недвижимого имущества лучше обратиться в надежное агентство. АН «Атланта» предлагает квартиры в Одесском регионе по выгодной стоимости. При обращении в компанию вам гарантированно предоставляется полноценное правовое сопровождение при оформлении любых сделок с недвижимостью. Что же представляет собой агентство недвижимости «Атланта»?
Что такое АН Атланта
Сегодня «Атланта» — крупнейшая компания в Одесском регионе, имеющая репутацию надежного партнера. Профессиональные риэлторы агентства – высококвалифицированные специалисты, обладающие многолетним опытом. Агентство — признанный лидер на рынке недвижимого имущества Одессы и всей Одесской области.
«Атланта» предлагает:
- Мощную информационную поддержку
- Обширную базу данных
- Правовые гарантии безопасности
- Оперативное оформление вашей сделки
За годы работы фирмы были созданы десятки успешно работающих районных представительств во всех частях города. Для всех желающих купить коммунальную квартиру в Одессе, на сайте компании представлены более 12,5 тыс. объектов, касающихся продажи и аренды квартир, домов, дач и земельных участков или любой другой коммерческой недвижимости Одесского региона.
Преимущества компании Атланта
Обратиться в Атланту – значит получить ряд ценных преимуществ:
- 29 филиалов, расположенных в Одессе и Ильичевске
- Более 12 лет успешной работы на рынке
- Для удобства связи и создания общей базы применяется внутренняя CRM система
- К вашим услугам будут последние новости из области недвижимости Украины
- Успешно действует ипотечная и кредитная программа
Вдобавок, компанией создана школа риэлторов, где опытные специалисты охотно делятся своим богатым опытом. Кроме того, компания Атланта дает клиенту ценные рекомендации по оформлению всех документов, относящихся к купле-продаже недвижимости. Покупая с помощью агентства квартиру в Одессе, клиент экономит время и немалые деньги при поиске потенциального покупателя. Если у вас возникла потребность максимально быстро и выгодно приобрести квартиру в Одессе, Ильичевске или в другом районе Одесской области – обращайтесь. Опытные специалисты в максимально сжатые сроки подберут вам оптимальное предложение.