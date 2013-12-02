Агентство недвижимости «Атланта» — лидер на рынке недвижимости Одессы и Одесской области

Все знают — любые операции с недвижимостью требуют огромных нервов и знания многих законодательных актов. Из-за этого, решив купить коммунальную квартиру в Одессе, по совету экспертов в области недвижимого имущества лучше обратиться в надежное агентство. АН «Атланта» предлагает квартиры в Одесском регионе по выгодной стоимости. При обращении в компанию вам гарантированно предоставляется полноценное правовое сопровождение при оформлении любых сделок с недвижимостью. Что же представляет собой агентство недвижимости «Атланта»?

Что такое АН Атланта

Сегодня «Атланта» — крупнейшая компания в Одесском регионе, имеющая репутацию надежного партнера. Профессиональные риэлторы агентства – высококвалифицированные специалисты, обладающие многолетним опытом. Агентство — признанный лидер на рынке недвижимого имущества Одессы и всей Одесской области.

«Атланта» предлагает:

Мощную информационную поддержку

Обширную базу данных

Правовые гарантии безопасности

Оперативное оформление вашей сделки

За годы работы фирмы были созданы десятки успешно работающих районных представительств во всех частях города. Для всех желающих купить коммунальную квартиру в Одессе, на сайте компании представлены более 12,5 тыс. объектов, касающихся продажи и аренды квартир, домов, дач и земельных участков или любой другой коммерческой недвижимости Одесского региона.

Преимущества компании Атланта

Обратиться в Атланту – значит получить ряд ценных преимуществ:

29 филиалов, расположенных в Одессе и Ильичевске

Более 12 лет успешной работы на рынке

Для удобства связи и создания общей базы применяется внутренняя CRM система

К вашим услугам будут последние новости из области недвижимости Украины

Успешно действует ипотечная и кредитная программа

Вдобавок, компанией создана школа риэлторов, где опытные специалисты охотно делятся своим богатым опытом. Кроме того, компания Атланта дает клиенту ценные рекомендации по оформлению всех документов, относящихся к купле-продаже недвижимости. Покупая с помощью агентства квартиру в Одессе, клиент экономит время и немалые деньги при поиске потенциального покупателя. Если у вас возникла потребность максимально быстро и выгодно приобрести квартиру в Одессе, Ильичевске или в другом районе Одесской области – обращайтесь. Опытные специалисты в максимально сжатые сроки подберут вам оптимальное предложение.