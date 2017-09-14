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Аэропорт в Сумах может стать базой международной летной школы

Вчера, 16:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Аэропорт в Сумах может стать базой международной летной школы

В Сумах наметили создать летную школу, сертифицировать и реконструировать аэропорт и наладить авиатранзит.
В Сумах планируют создать летную школу, сертифицированную по стандартам EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) и в соответствии с требованиями Госавиаслужбы Украины. Это предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве и партнерстве между Сумским областным советом, ОГА и ООО Графпром Авиейшн (Республика Польша), подписанном в рамках проведения Дней Польши в Сумах.
Авиационная учебная организация будет функционировать на базе областного коммунального предприятия «Аэропорт Сумы». В этой школе курсанты из любой точки земного шара смогут овладеть учебный курс и получить лицензии на право управления воздушными судами. Язык обучения — английский. На первом этапе выпускники школы смогут получить лицензию на управление одномоторными судами — самолетами и вертолетами, а на втором — воздушными судами с двумя и более двигателями.
Представитель польской компании Эйр-Инновейшн, которая занимается авиационными грузовыми перевозками, Пиотр Ротманський отметил, что его компания имеет опыт и готова оказать поддержку, чтобы сумской аэропорт смог пройти сертификацию по евростандартам. Суммы имеют уникальные возможности авиатранзита грузов. В мире ведется активная работа по созданию путей сообщения Юго-Восточной Азии с Европой. Польский гость отметил, что они готовы подать заявку на получение средств ЕС для реконструкции сумского аэропорта.
Взлетная полоса сумского аэропорта может принять самолеты весом до 50 тонн. На реконструкцию нужно 200 млн грн., но в областном бюджете таких средств нет, — сообщает пресс-служба Сумского облсовета.

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