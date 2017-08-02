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Абстракция на школе в Сумах (фото)

Сегодня, 13:00 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Луцкий художник Андрей Кальков недавно создал стенопись на сумской школе №7 (ул. Леси Украинки,23). Идея работы — привлечь внимание к сохранению окружающей среды и уменьшения негативного влияния человеческой деятельности на природу, — сообщает Mural Social Club.
«Промышленная деятельность человека тесно связана с использованием воздуха, воды и почвы, из которой добывают полезные ископаемые. С помощью абстрактного языка я хотел изобразить кругооборот природных ресурсов планеты и подчеркнуть важность экологического производства, ведь насколько мы сможем сохранить их качество — столько и получим для нас и будущих поколений», — комментирует Андрей Калькова.
Стенопись создана благодаря инициативе местных активисток Anna Kainova и Alina Fedorchenko.
Организатор – Sky Art Foundation. Куратор проекту – Юлия Островская. На финансирование проекта пошли средства на выполнение депутатских полномочий депутата сумского горсовета Владимира НИКОНЕНКО, — сообщает Информацонный портал.
На своей странице Владимир Никоненко выложил фото, где запечатлены все участники проекта.
Фото из соцсетей

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