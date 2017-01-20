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23.03 Четверг

Абстрагируйтесь от суеты: гороскоп на 23 марта

Сегодня, 06:18 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Абстрагируйтесь от суеты: гороскоп на 23 марта

С большим трудом будет удаваться участие в общественных мероприятиях. Самый правильный сценарий этого дня — абстрагироваться от окружающей суеты, сосредоточиться на своих личных делах и предпринять активные шаги навстречу финансовому успеху.
Овен:
Сегодня очень поможет врождённое «шестое чувство». При обсуждении какого-то важного служебного вопроса верный ответ удастся найти только вам. Чуть поздней вы будете объяснять коллегам, что это решение подсказала вам интуиция.
Телец:
Придётся молниеносно ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Все перемены, которые произойдут в этот день, будут иметь позитивный итог, но лишь при условии, что вы вовремя используете открывшиеся перед вами возможности.
Близнецы:
Близнецам сегодня придётся на время отказаться от претворения в жизнь своего давнего замысла. Пока обстоятельства складываются явно не в вашу пользу, вообще не предпринимайте никаких активных шагов и воздержитесь от любого рода инициативы.
Рак:
Сегодня рискуете слишком переоценить свой деловой потенциал. Решив выполнить в одиночку какое-то трудоёмкое задание, вы запутаетесь, потеряете уверенность в себе, и, чтобы хоть как-то исправить ситуацию, обратитесь за помощью к более опытному коллеге.
Лев:
Львам в этот день не стоит зацикливаться на материальной стороне человеческих отношений. Постарайтесь оценивать всех людей, с которыми вы познакомитесь сегодня, не только по толщине их кошельков и не только отталкиваясь от их общественного престижа.
Дева:
Совершите очень рискованный поступок, последствия сложно предугадать наперёд. Если вы сами не спасуете перед трудностями и не отступите от задуманного в самый ответственный момент, есть шанс, что ваш риск оправдается и принесёт сверх положительный результат.
Весы:
Не стоит слепо доверять прогнозам погоды, отправляясь на работу или в поездку по делам. Прежде, чем выйти из дома, достоверно убедитесь, что лёгкая куртка и отсутствие головного уборка — это действительно оправданный шаг.
Скорпион:
Вам предстоит вступить в ожесточённую конфронтацию с кем-то из коллег. К вечеру ситуация на месте вашей работы будет напоминать поле боя, на котором летят головы с плеч всех, кто случайно попал под удар.
Стрелец:
Стрельцы в этот день проявят холодность по отношению к своему любимому человеку. Ваша вторая половинка будет очень раздосадована и удивлена, что вечером вы откажетесь от общения по столь нелепой причине, как отсутствие настроения и нежелание что-либо вообще обсуждать.
Козерог:
Козероги в этот день пожертвуют собственными интересами ради спокойствия старших членов семьи. Вам придётся ответить отказом на предложение отправиться в заграничную командировку, так как ваши родители не смогут смириться, что вы будете находиться так далеко от них.
Водолей:
Водолеям сегодня стоит проявить больше инициативы при устройстве своих личных дел. Ваша давняя зазноба наверняка ответит взаимностью, если вы перестанете бросать в её сторону жадные взгляды и решитесь наконец сделать первый шаг.
Рыбы:
Рыбы на сегодня забудут, что такое стабильность и спокойствие. Закружившись в суматохе этого дня, вы будете мечтать лишь об одном — чтобы как можно скорей наступило завтра, и события вернулись в свою колею.

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