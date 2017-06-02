Абстрагируйтесь: гороскоп на 7 июня

Это день пройдёт на удивление ровно и незаметно. Можно абстрагироваться от текущих дел, о чём-то помечтать или позволить себе сумасбродство, которое точно не приведёт к каким-либо неприятным последствиям.

Овен:

Овны в этот день будут слышать о себе только самые лестные отзывы. Кроме того, в ходе домашнего мероприятия, на котором соберутся все близкие члены вашей семьи, вы узнаете много забавных подробностей из своего далёкого детства.

Телец:

Тельцам особенно хорошо будет удаваться решение организационных вопросов. Вы сможете устранить спорный момент, существовавший между вашими родственниками, сразу после чего в стенах вашего дома восстановится привычное спокойствие.

Близнецы:

Близнецы в этот день получат огромное наслаждение от своей супружеской жизни. Ваша вторая половинка будет на редкость заботлива и нежна. Лишь поздним вечером вам доведётся узнать, что причины этого романтического поведения весьма меркантильны.

Рак:

Раки сегодня примут решение приступить к воплощению в жизнь своей давней задумки. С этой целью вы на время изолируетесь от близких людей и с головой погрузитесь в мир фантазий и творчества.

Лев:

У Львов 7 июня пройдёт за выполнением повседневных обязанностей. Только вечером вы получите возможность немного отдохнуть от бесконечных мероприятий по наведению порядка в стенах своего дома.

Дева:

Девам сегодня удастся без особого труда уладить все возникающие разногласия. Ваша дипломатичность будет спровоцирована желанием провести этот день в тишине, а не выслушивать очередные внутрисемейные разборки.

Весы:

Весам сегодня предстоит взять на себя ответственность за младшего родственника. Когда вам окончательно надоест выполнять требования, которые выставляет ребёнок, вы будете готовы сбежать на другой конец света или оказаться на необитаемом острове.

Скорпион:

Скорпионам сегодня предстоит налаживать контакты с кем-то из дальних родственников. Чтобы ваше временное проживание на их территории прошло ровно и без помех, вы попытаетесь задобрить этих людей многочисленными похвалами и приятным презентом.

Стрелец:

Стрельцам сегодняшний день не принесёт особо запоминающихся событий. Вы лениво скоротаете свой последний выходной и будете мысленно настраивать себя на необходимость завтра вновь выходить на работу.

Козерог:

Козероги привлекут к себе повышенное общественное внимание. Во время посещения какого-то культурного мероприятия вы будете так громко выражать свой восторг, что окружающие невольно заинтересуются вашей особой.

Водолей:

Водолеям на этот день придётся смириться с отсутствием права на выбор. Вы будете неукоснительно выполнять все требования своей второй половинки, мысленно укоряя себя за недавний инцидент, вину за который вам приходится столь старательно заглаживать.

Рыбы:

Рыбам сегодня удастся найти много любопытных новостей в виртуальном пространстве. Эти сведения вы поспешите обсудить в социальных сетях. За столь «важным» занятием вы и заметить не успеете, как воскресенье подойдёт к своему логическому финалу.