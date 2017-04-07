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Абонплату за газ отменили

Вчера, 13:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Абонплату за газ отменили

Решение, которое так возмутило украинцев, отменили
В апреле в Украине только и говорили, что об абонплате. Многие местные советы направили в Киев обращения с требованием отменить решение, которое увеличит и без того непомерные коммунальные платежи. 4 апреля пресс-служба НКРЭКУ заявила о приостановке решения и пообещала рассмотреть вопрос на специальном заседании. Регулятор планировал предоставить населению с наименьшим объемом потребления дополнительный период для адаптации и «перенести введение отдельной платы для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию».»Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля, полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений, они не будут применяться, ни для одного украинца повышения не произойдет», — ответил глава НКРЭКУ Дмитрий ВОВК на заседании Комиссии 10 апреля.
Напомним, НКРЭКУ 28 марта ввела в Украине абонплату за газ для населения и промышленных пользователей с 1 апреля. Ее должны были платить потребители ежемесячно, независимо от фактического объема потребления (в зависимости от типа газового счетчика).
Говорили, что введение абонплаты было сделано с учетом опыта стран ЕС и согласовано с органами исполнительной власти.
Саша Белая, «Панорама» №16

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