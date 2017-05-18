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А то шо?

18.05.2017, 13:44 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко

Колись чудака, який спалив храм Артеміди в Ефесі просто, щоб прославитись, засудили до забуття. Але імя його збереглося. І тепер вислів «лаври Герострата» означають погану славу. У нашому лексиконі давно є слово тітушка, або тітушки. Уже майже забули, що слову цьому всього кілька років, і що це, власне, прізвище. Де той Тітушка зараз – хто-зна, але слава його жива.

Суми сподобились теж мати  свого героя. Такий собі Денис Сокур, ще рік тому був абсолютно невідомим. Подавати надії він почав після скандалу з перевізниками маршруту Суми-Київ. Така собі громадська організація Східний Корпус чомусь взялася захищати право пасажирів на безпечне перевезення. Людина, якій я довіряю, повідомила мене, що це організація місцевої гопоти, яка займається рекетом. Спочатку створюють вам проблему, а потім, за ваші гроші, її вирішують.

Мурчащий — це людина, яка відповідає за комунікації в бригаді нормальних пацанов. Так ось Денис виявився талановитим мурчащим. Я захоплено дивився його виступи. Знаючи людську психологію, скажу вам, як героїня фільму «Формула любви» — «многіє вєрят».

Денис зірвав робочу нараду по ціні проїзду у маршрутках. За словами Геннадія Мінаєва – схема абсолютно проста. Східний корпус зриватиме засідання робочих груп, виконкоми, сесії, поки маршрутники не відкупляться — «не передадуть котлету» (з баксів). Але цього разу був перебор. Він зчепився з депутатом Андрієм Крамченковим, який теж проти підвищення цін і отримав саєчку. Після цього погрози були абсолютно усім присутнім. А на усі прохання: «Хлопче, тримай себе в руках» ми почули тепер класичне: — «Атошо?»

Депутати скликали навіть позачергову сесію, щоб висловити обурення. Закінчилося – нічим.

Погано у нас знають історію. Колись матрос Железняк, який був у караулі на «Учрєдітєльном собранії» в Петрограді у 1918 році, зайшов у залу і сказав депутатам: «Караул устал». І розпустив парламент Росії. І ми отримали 70 років диктатури пролетаріату. Дєдушка Лєнін до сліз сміявся із вчинку Железняка.

Дограєтесь, депутати. Скоро Денис до вас прийде і розпустить. Атошо?

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