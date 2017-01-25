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А пачєму абарігєни сьєлі Кука

25.01.2017, 20:52 Категория: Блог Рубрика: Общество Регионы: Все
Віктор Бобиренко Віктор Бобиренко

Нас завжди вчили якимось моральним цінностям. Цінності продукувало суспільство.  Тому, відносини між суспільством і владою – теж система ціннісних відносин.

Мене моя мама, яка була для мене абсолютним і непорочним авторитетом сказала мені: «Вітя, чужого брати не можна. Це гріх. Вкрадеш у людей – прокляну». Я мамі вірив і на все життя запам’ятав. Чужого в житті не брав. Та сама мама, коли ми якось ішли повз радгоспний садок шепнула: «Ану давай трішки (мішок) надибаєм «семеренок». Я такий: «Ма, так це ж чуже!?». Нарвався: «Синок, це не чуже, це колгоспне».

Мама чітко відрізняла людське і колгоспне. І потенційний гріх і подвиг.

Колись служив на флоті. Там теж було: вкрадеш у своїх – чухан. Вкрадеш із сусідньої бази – молодець. Колись із сослуживцями вкрали десяток ящиків апельсинів з німецької бази. Це був подвиг, тому, що вони нам ще за Київ і Сталінград мали відповісти.

Стандарти правди і гріха формує суспільство, або окремі суспільні групи у своєму оточенні.

Так я про що. Красти із бюджету – це розвод лохів, чи зрада? Я на Майдані стояв за те, щоб клептоманський режим януковича поховати. Ми наче б виграли. Клептомани звалили до Ростова.

А що в залишку? Прийшли герої? Ні, прийшли ті, хто говорив від імені героїв з трибун. І стали по трішки… Ну, ви зрозуміли. Тому що сповідь суспільства: сам бере і людям дає жити. От молодець. Здається, що виходу нема. Але є. Нульова толерантність до тих, хто краде. У людини. З бюджету. Тому, що я вже навчений – бюджет формуємо ми. Все, що вкрадено з бюджету – вкрадено особисто у мене. І у Вас.

У Сумах 500 мільйонів бюджет розвитку. А ще 250 мільйонів нерозподіленого залишку. Розпоряджаються ними депутати. Більшість депутатів міської ради – це начальники управлінь, відділів, комунальних підприємств. Ці люди наділяють себе бюджетом. Потім контролюють бюджет. Потім звітують за бюджет. Тяжко працюють.

Пропоную їх пожаліти. Готуємо законопроект, за яким працівники виконавчих органів самоврядування (чиновники та директори) не мають права бути депутатами. Заодно і чудаки, які мають генеральні підряди з ради (наприклад, перевізники маршруток).

Нехай ці добрі люди добре роблять свою справу. А про себе подбаємо ми самі. Скільки на тролейбуси, скільки на асфальт, скільки на школи. Розберемося якось. Не святі горшки…

Ось тільки згадується Висоцький. У цих добрих людей є свої цінності. Розводити не кроликів, а лохів.

А ви кричите про аборигенів. Папуаси з’їли Кука враховуючи власні цінності. Просто у них так було прийнято: їсти платників податків з Британії. Будьте толерантними. Чи ні? 

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  • Олексій Васильович Ленський
    Олексій Васильович Ленський | 29.01.2017, 09:44

    Світовий цензор Марк Цукерберг
    Зайдіть в інтернет і подивіться скільки петицій від українських користувачів на неправомірні дії Марка Цукерберга по блокуванню українських користувачів.
    Я можу висказати свій погляд на мітингу, надрукувати своє бачення в газеті, можу повідомити по телефону, можу написати плакат або видати книжку і ніхто не може мене цензурувати. Я відповідаю за зміст. А ось єврей Марк Цукерберг приписав собі таке право.
    На масові протести користувачів з України і погрозами подати на нього до суду він відхрещується від цих блокувань.
    Росію постійно порушує права людини в тому числі і в інформаційному просторі. Правлячі режими, що втратили довіру народу в Китаї, Росії та і в Україні вводять режими обмеженного функціонування фейсбука. Що робить Цукерберг. Він підтримує наступ на права людини і цензуру в фейсбуці замість того щоб ці реакційні режими позбавити права користування фейсбуком.
    Цукерберг великий монополіст і по законам США його фірма мусить бути поділена на дві.
    У нас велика кількість молодих людей здатних створити власні системи і я вірю в те, що при такій позиції Цукерберга на роль світового цензора він позбавиться всіх своїх прибутків.
    Прошу вважати це черговою петицією і підтримати мене світовій інформаційною спільнотою проти Цукерберга. Таких як я мільйони, а він один.

    • Петро Васильович
      Петро Васильович | Сегодня, 11:18

      Я не є користувачем Фейсбуку, але дуже часто чую подібні скарги. Я не знаю що ви там писали, але там речі, які в Україні є звичайними — образи, розпалюють міжнаціональну ворожнечу і заклики до антиправным дій — табу. А ви, вибачте, навіть тут зробили наголос на «єврей Марк Цукерберг»… В іншiй, правовій державі, вам би довелося за ці слова пояснюватися з правоохоронцями. Я теж не прихильник теперішньої влади, і навіть виступав проти майдану… Але у мене в армії був товариш Боря, таджитский єврей… Ех, були б хоча б кожен п’ятий українець як той єврей… Процвітала б країна…

  • ukrop
    ukrop | 29.01.2017, 18:50

    Спасибо за статью. Но лохи хотят жить как быдло. Поэтому живут так, как им добрые люди разрешат. Вот в чём секрет молчания ягнят.

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