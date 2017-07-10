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8 марта — праздник, но не выходной

Сегодня, 10:04 Категория: Новость Рубрики: Досуг, Мнение, Общество Регионы: Мир, Украина
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8 марта — праздник, но не выходной

В своем интервью глава Украинского института национальной памяти Владимир ВЯТРОВИЧ продолжает настаивать на отмене двух празднично-выходных дат — 8 марта и 2 мая. Их предлагают оставить рабочими днями, без статуса государственных праздников. Об этом сообщает УНИАН.

«После общественного обсуждения мы остались на своей позиции, что 8 марта не должно оставаться выходным днем. Кроме того, вместо традиционного советского названия «Международный женский день» предлагаем переименовать 8 марта в «День борьбы за права женщин», то есть предоставить четкое правозащитное содержание. По нашему мнению, введение выходного 8 марта было одним из элементов лишения этого дня какого-либо правозащитного содержания и превращения его в обычный «праздник тортиков-букетиков», – отметил чиновник.

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