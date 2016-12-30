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8 Марта: как празднуют и что думают украинцы (инфографика)

Сегодня, 14:55 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Последнее время можно услышать споры о праздновании 8 Марта. Чиновники грозятся отменить выходной в этот день, а критики часто ассоциируют праздник с советским прошлым. В то же время более 70% опрошенных положительно относятся к 8 Марта. Как же проводят 8 Марта украинцы и считают ли этот день праздником, узнавал Международный кадровый портал hh.ua.
Согласно данным опроса, более половины украинцев ассоциируют 8 Марта с началом весны, женственностью и красотой. Каждый третий «белый воротничок» отметил, что для него 8 марта — это, в первую очередь, дополнительный выходной и свободное от работы время. В тоже время, каждый шестой считает этот праздник хорошим поводом для проявления знаков внимания родным, коллегам и друзьям.
Исторически так сложилось, что 8 марта считают еще и днем борьбы женщин за свои права, но,как показывают данные исследования, так думает лишь каждый шестой украинец. И только каждый девятый ассоциирует 8 Марта с пережитком советского прошлого.
Украинцы соблюдают традицию поздравлять женщин с праздником весны. Только 10% респондентов отметили, что не поздравляют представительниц прекрасной половины вообще. Практически четверть опрошенных украинцев в качестве культурной программы 8 Марта посещают кино, рестораны или театры. Каждый четвертый мужчина отметил, что 8 Марта проводит в домашних хлопотах, убирает в доме, готовит вкусный обед для своих любимых женщин. Организовывают романтический вечер для своих любимых и родных женщин 25% мужчин.
Также в Украине принято отмечать праздник 8 Марта не только среди своих родных и близких, но и в кругу коллег. Традиционным считается поздравление женщин в рабочей обстановке, но празднование в каждом коллективе имеет свои особенности. Более половины респондентов отметили, что поздравления в их компаниях ограничиваются вручением символических подарков и цветов со стороны коллег-мужчин. Пятая часть опрошенных признались, что у них на работе принято накрывать столы и организовывать веселье.
Отношение мужчин и женщин к отмене выходного 8 Марта – разное. Более 70% женщин категорически против этого. В то же время, треть мужчин «за» отмену выходного, еще столько же выразились нейтрально. И лишь 7% представительниц прекрасной половины человечества не хотят отдыхать 8 Марта.
Данные были получены в результате опроса, проведенного Исследовательским центром Международного кадрового портала hh.ua в феврале 2017 года. В опросе приняли участие 796 респондентов из разных регионов Украины.

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