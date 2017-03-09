7 против 79: земельный конфликт на Сумщине

Приказом Главного управления Держгеокадастру в Сумской области приняты решения о предоставлении на территории Бездрицкого сельсовета на площади 14 га земельных участков размером 12 соток участникам АТО для ведения садоводства. В то же время суд обязал отдать эту землю 7 физическим лицам для ведения личного крестьянского хозяйства, по 2 гектара каждому, — сообщает сайт Сумской ОГА.

По словам представителя общественной организации «Общественный фонд «Сумы», участника Координационного совета по оказанию помощи участникам АТО и членам их семей в Сумской области Вадима Дубоделова, семь граждан написали заявление на этот участок в 2015 году. Тогда Главное управление Держгеокадастру уже планировало эти массивы под садоводство для участников АТО, которых на Сумщине насчитывается более 9000. В связи с этим управление отказало в этой земли другим жителям Сумщины.

«После этого 79 участников АТО написали заявления на получение земли на территории Бездрицкого сельсовета, так как этот массив попал в атлас свободных участков для участников АТО. Ситуация с задержкой подготовки документов о выделении земли для участников АТО возникла только потому, что при отводе земельных участков под садоводство должен быть разработан детальный план территории (а на землю под индивидуальное крестьянское хозяйство он не нужен). В это время семь человек обратились в суд, обжаловали отказ 2015 года. И по решению суда им должны предоставить участки. Я понимаю, что закон есть закон, но должно быть и справедливость», — заявил он.