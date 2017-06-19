Панорама / сумы / новости / события / комментарии
19.08 Суббота

5000 цветов для Сум (фото)

Сегодня, 13:39 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

На ул. Горького работники КП «Зеленстрой» обустраивают цветочную композицию «Жар-птица». Это — преемник птицы, которая когда-то «жила» в Цветочном сквере, неоднократно страдала от рук вандалов и уже не подлежала реставрации.
По словам директора предприятия Владимира ЛАВРИКА, птиц будет две: на склоне, и еще одну рядом – горизонтальную.
На создание композиции пойдет в 5000 цветов трех сортов, цветущие дольше: цилозию, цинерарию и альтернантеру. Осенью вместо них высадят тюльпаны.
Ко Дню города обустроят еще две цветочные композиции: «Я люблю Сумы» и «Букет невесты». С ними общее количество таких объектов по городу составит 51, — сообщает Информационный портал.

Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0

читайте также
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото) 22 фото
Сумчане подыскивали себе песиков из приюта (фото)
19.06.2017, 07:19 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 19.06.2017, 07:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 274 Комментариев 0
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт 14 фото
Юные сумские музыканты дали грандиозный концерт
16.06.2017, 15:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 139 Комментариев 0
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото) 4 фото
Да будет свет! Частный сектор в Сумах преображается (фото)
16.06.2017, 15:15 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 15:15 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 238 Комментариев 0
В Сумах начался донабор копов 2 фото
В Сумах начался донабор копов
16.06.2017, 14:35 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 14:35 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 187 Комментариев 0
Неубиваемая Чешка в Сумах 3 фото
Неубиваемая Чешка в Сумах
16.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 16.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 1 430 Комментариев 2
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото) 3 фото
«Урок вождения» по-сумски: обошлось без жертв (фото)
15.06.2017, 13:38 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 15.06.2017, 13:38 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 404 Комментариев 0
Слабое звено в Сумах
Слабое звено в Сумах
15.06.2017, 08:20 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 381 Комментариев 0
В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото) 8 фото
В Сумах демонтировали проблемную рекламу (фото)
24.04.2017, 11:31 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.04.2017, 11:31 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 303 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
На что важно обратить внимание при выборе постельного белья
17.08.2017, 17:39
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 17:39 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 13 Комментариев 0
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
25.07.2017, 14:16
admin adminych admin adminych 25.07.2017, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 59 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 244 Комментариев 0
Опросы

Лишение Михаила Саакашвили гражданства Украины - это
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 79 Комментариев 0
Как купить качественные детали для грузового автомобиля
17.08.2017, 14:24
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:24 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Онлайн-кредит – выгодное и быстрое кредитование от Krediti Online
14.08.2017, 10:34
admin adminych admin adminych 14.08.2017, 10:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 312 Комментариев 0
Четыре совета по изучению иностранных слов
10.08.2017, 15:36
admin adminych admin adminych 10.08.2017, 15:36 Категория: Рубрика: Образование, наука Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
последние комментарии
Albatross NORD к материалу
В Сумах троллейбуса нет
Никогда у них не будет достаточно водителей троллейбусов! 12-часовый рабочий день, низкая зарплата + СКОТСКОЕ отношение руководства! Могу дать интересное интервью ...
Сегодня, 08:11
Наталья1234567 к материалу
В Сумах по Интернету можно записаться к педиатру
очень удобно. не надо с утра ехать брать талон, дома можно записаться к любому специалисту, если надо можно распечатать талон, ...
Вчера, 20:01
Alex11 к материалу
Купи джинсы в магазине goober — и будешь просто супер!
Shafa отличныйй ресурс. Также можно посмотреть цены в интернет магазине одежды и обуви Shopping Mall http://shoppingmall.com.ua
Вчера, 02:11
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII