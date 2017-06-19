5000 цветов для Сум (фото)

На ул. Горького работники КП «Зеленстрой» обустраивают цветочную композицию «Жар-птица». Это — преемник птицы, которая когда-то «жила» в Цветочном сквере, неоднократно страдала от рук вандалов и уже не подлежала реставрации.

По словам директора предприятия Владимира ЛАВРИКА, птиц будет две: на склоне, и еще одну рядом – горизонтальную.

На создание композиции пойдет в 5000 цветов трех сортов, цветущие дольше: цилозию, цинерарию и альтернантеру. Осенью вместо них высадят тюльпаны.

Ко Дню города обустроят еще две цветочные композиции: «Я люблю Сумы» и «Букет невесты». С ними общее количество таких объектов по городу составит 51, — сообщает Информационный портал.