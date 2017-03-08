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31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»

Сегодня, 17:37 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все
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31 травня у Сумах відбудеться семінар «Секрети перевірок трудового законодавства»

Шановні панове!

Штрафи управління Держпраці в Сумській області шокують своїми величезними сумами.  За даними реєстру судових рішень України  27 березня 2017 року  було складено  постанову про накладення  штрафу сумській фірмі в сумі 739 тисяч гривень.

Штраф складено товариству з обмеженою відповідальністю  кількість працівників якого не перевищує 60 осіб.

Згідно звіту управління Держпраці у Сумській області (http://sumy.dsp.gov.ua) за 1 квартал 2017 року проведено 186  перевірок підприємств Сумської області в частині додержання законодавства про працю, з них планових — 40.

Загальна кількість перевірок дотримання трудового законодавства у порівнянні з 2016 роком збільшилась на 56% на 77,5% стало більше планових перевірок.

Кількість звернень склала 315, що на 198 більше ніж в минулому році.

В ефірі телеканалу UA. Суми (http://sumy.dsp.gov.ua/) заступниця начальника управління Держпраці у Сумській області повідомила, що можна сказати — перевірки йдуть щодня.

Вказані обставини змусили нас, сумських спеціалістів в сферах права та обліку  з досвідом роботи більше 20 років  об’єднатися  з метою захисту бізнесу від  ризиків винесення штрафів за порушення трудового законодавства.

Не будемо чекати своєї черги. Захищаємо свій бізнес — детально вивчаємо: хто може перевіряти дотримання трудового законодавства, що можуть перевіряти, як себе захистити.

Запрошуємо Вас на семінар «Секрети перевірок трудового законодавства«, який відбудеться 31 травня 2017 року.

Програма семінару

  1. Які органи мають право перевіряти дотримання трудового законодавства, їх права та обов’язки. Підстави для проведення перевірок, види перевірок, терміни та порядок їх проведення.
  2. Перелік питань для перевірки. Кадрова робота та документація. Заробітна плата та індексація.
  3. Відповідальність за порушення трудового законодавства, терміни давності. Кадровий аудит. Практичні поради.

 

Лектории:

Марченко Ігор Васильович, адвокат, к.ю.н, Адвокатське об’єднання «Альтера».

Лук’яненко Віктор Вікторович, аудитор, член Спілки аудиторів України.

Мельник Ніна Миколаївна, аудитор, член Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів України.

Місце проведення
м. Суми, Конгрес — Центр СумДу, вулиця Покровська, 9/1

Вартість участі — 590 грн. Вартість включає: лекції та консультації спеціалістів, ділові аксесуари.

Для участі звертатися за контактами:
тел.: (050) 307-70-19; (050) 651-81-08; електронна адреса  auditor-melnyk@email.ua

ІД

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