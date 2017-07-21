Панорама / сумы / новости / события / комментарии
25.07 Вторник

Кабель преткновения: в “Сумыоблэнерго” прокомментировали разрытие на Партизанской (видео)

Сегодня, 08:02 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Экономика Регионы: Все
Панорама Панорама
Кабель преткновения: в “Сумыоблэнерго” прокомментировали разрытие на Партизанской (видео)

Жители ул. Партизанской были возмущены отсутствием информации по работам, которые проводились на их улице. Они опубликовали свое видео по этому поводу.

В «Сумыоблэнерго» отреагировали на этот видеопост местных жителей. Ситуацию прокомментировал директор технический ПАО «Сумыоблэнерго» Виктор Рябченко. Он отметил, что по ул. Партизанской прокладывается линия электропередачи, которая позволит улучшить электроснабжение жителей этого района и осуществить присоединение новых потребителей, согласно Правилам присоединения электроустановок к электрическим сетям. Разрешения на проведение работ были получены в местные органы власти, в соответствии с действующим законодательством.

Напечатать Письмо автору Просмотров 116 Комментариев 0

читайте также
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
Вчера, 15:04 Новость
Панорама Панорама Вчера, 15:04 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 228 Комментариев 1
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
«Сумыгаз» VS сумчане: кто победит в борьбе за газ (видео)
21.07.2017, 13:14 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 13:14 Категория: Новость Рубрики: Бизнес, Город, ЖКХ, Закон, Экономика Регион: Сумы Просмотров 355 Комментариев 0
Власти не замечают велосипедистов в Сумах (документы)
Власти не замечают велосипедистов в Сумах (документы)
21.07.2017, 12:07 Новость
Панорама Панорама 21.07.2017, 12:07 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Закон, Экономика Регион: Сумы Просмотров 123 Комментариев 0
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж) 5 фото
В детских больницах «кипит» ремон (фоторепортаж)
19.07.2017, 14:07 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 14:07 Категория: Новость Рубрики: Город, Здоровье, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 86 Комментариев 0
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
В Сумах пенсионерам разрешили платить 3 грн.
19.07.2017, 11:02 Новость
Панорама Панорама 19.07.2017, 11:02 Категория: Новость Рубрики: Город, Закон, Общество, Экономика Регион: Сумы Просмотров 91 Комментариев 0
В сумской мэрии обыски
В сумской мэрии обыски
06.07.2017, 11:13 Новость
Панорама Панорама 06.07.2017, 11:13 Категория: Новость Рубрики: 24 часа, Бизнес, Выборы, Город, Закон, Личность, Политика, Происшествия, Экономика Регион: Сумы Просмотров 227 Комментариев 0
Как в Сумах утепляют мост (фото) 5 фото
Как в Сумах утепляют мост (фото)
05.07.2017, 13:19 Новость
Панорама Панорама 05.07.2017, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы Просмотров 279 Комментариев 1
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
Платежки в Сумах. Сэкономленные субсидии забрали в бюджет
07.10.2016, 08:16 Новость
Панорама Панорама 07.10.2016, 08:16 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Общество, Политика, Экономика Регион: Сумы Просмотров 962 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В місті Тростянець пройде 5-й ювілейний музичний фестиваль «СХІД-РОК»
Сегодня, 14:16
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:16 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 8 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 181 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете работу Верховной Рады на последней сессии?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Інсектициди: види, форми випуску та способи застосування
21.07.2017, 18:42
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 18:42 Категория: Рубрика: Сельское хозяйство Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Смузі для схуднення — 10+ рецептів для блендера
21.07.2017, 17:38
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 17:38 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Ванна или душевая кабина: что выбрать
21.07.2017, 16:40
admin adminych admin adminych 21.07.2017, 16:40 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 39 Комментариев 0
Органические крема для кожи — сила природы на страже молодости
20.07.2017, 12:21
admin adminych admin adminych 20.07.2017, 12:21 Категория: Рубрика: Здоровье, красота Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Этим летом путешествуем с палатками ТМ «Кемпинг»
18.07.2017, 17:54
admin adminych admin adminych 18.07.2017, 17:54 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0
последние комментарии
Неля к материалу
В Сумах остановки защищают от града, но не от солнца
Предлагаю исполнительный комитет Сумского городского совета, утвердивший проект данных остановок обязать посидеть на их "детище" 1 час( правда лавочки хватит ...
Сегодня, 10:49
Прохожанин к материалу
Тепловики отступили: тепло в Сумах не подорожает
Рано радоваться . ООО Сумытеплоэнерго думаю не отступит, будет протаскивать повышение тарифа другими способами. Мэр и горсовет тоже будут кричать ...
Вчера, 17:18
Виктор23 к материалу
Онлайн-кредит в МФО
Нам с женой когда не хватает денег используем подобные сервисы обычно используем https://kreditvam.com/ он себя хорошо зарекомендовал. Но есть и ...
22.07.2017, 20:46
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII