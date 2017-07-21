Кабель преткновения: в “Сумыоблэнерго” прокомментировали разрытие на Партизанской (видео)

Жители ул. Партизанской были возмущены отсутствием информации по работам, которые проводились на их улице. Они опубликовали свое видео по этому поводу.

В «Сумыоблэнерго» отреагировали на этот видеопост местных жителей. Ситуацию прокомментировал директор технический ПАО «Сумыоблэнерго» Виктор Рябченко. Он отметил, что по ул. Партизанской прокладывается линия электропередачи, которая позволит улучшить электроснабжение жителей этого района и осуществить присоединение новых потребителей, согласно Правилам присоединения электроустановок к электрическим сетям. Разрешения на проведение работ были получены в местные органы власти, в соответствии с действующим законодательством.