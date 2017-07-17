Конец безвизу: в Европу только с прививочным паспортом

Такое предложение озвучил на своей странице в Фейсбук сумской врач-инфекционист Андрей Сницарь. Это довольно уважаемый специалист не только в Сумах, но и в Украине.

«Думаю, безвиз скоро кончится. Пускать туда невакцинированных людей – преступление против национальной безопасности Европы. Или – на границе предъявлять прививочный паспорт», — пишет инфекционист. И эти опасения весьма обоснованы. Причиной такого поста стала публикация в украинских СМИ о том, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) составила рейтинг стран мира с самым низким уровнем вакцинации. В него помимо Украины включили еще семь африканских государств. Соответствующая информация появилась на сайте ВОЗ.

В этом списке оказались также Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Сирия.

В ВОЗ заявили, что в перечисленных странах в 2016 году менее 50% детей прошли полный курс вакцинации от дифтерии, коклюша и столбняка. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, за указанный период во всем мире 12,9 млн младенцев не были привиты вообще. Эти дети не получили первую дозу вакцины АКДС (DTP) и, соответственно, подвержены серьезному риску потенциально смертельных заболеваний. В организации также отметили, что около 6,6 млн младенцев, получивших первую дозу данной вакцины, так и не завершили полный курс прививок, что в целом включает три дозы АКДС.