Побеседуем: каково отличникам в Сумах?

Мы продолжаем знакомства с теми выпускниками-счастливчиками, которым удалось получить рекордные 200 баллов по ВНО. Сегодня беседуем с Денисом Кочетковым — выпускником Александровской гимназии г.Сумы, который получил 200 баллов по математике. Он делится эмоциями и раскрывает секреты подготовки к самому важному экзамену перед выбором профессии.

r: Ожидал такого результата?

Денис Кочетков: Приятно осознавать, что твои старания окупились и принесли результат. Никогда не забуду эти несколько часов волнений, когда ждешь результатов в приложении, обновляя страницу каждые пять минут.

r: Какие предметы ты еще сдавал, похвастайся результатами?

Д.К: Я, как и все, сдавал украинский язык (197,5 баллов), помимо него — английский язык (196 баллов) и физику (193 балла).

r: Как ты готовился к ВНО, и с кем?

Д.К: В этом плане я не могу выделить ничего специфического, у меня не было репетиторов, готовился только по школьной программе. Также дома прорабатывал всю доступную информацию. Подготовка к ВНО вообще занимает довольно большое количество времени, и поэтому важно правильно рассчитать свои силы, не надеяться, что за две недели до экзамена можно выучить весь материал. Более разумным будет систематически готовиться на протяжении полугода или даже года. По-моему, этого будет достаточно.

r: Ты, наверное, в школе был отличником?

Д.К: Да. Вообще, мой класс может похвастаться большим количеством отличников, и я один из них. На самом деле, я могу с уверенностью сказать, что результаты ВНО практически никак не зависят от того, какие были оценки в школе.

r: Как ты считаешь, действительно ли ВНО проверяет знания выпускников, или здесь как повезет?

Д.К: Это довольно двойственный вопрос. Можно сказать, что проверяет, но я не полностью с этим согласен. На мой взгляд, тестовая система оценивания не бьёт (и в принципе не может этого делать) по всем аспектам пройденных знаний, а, по большей части представляет собой определенную выборку, которая только пытается охватить большую часть выученного в школе материала. Поэтому часто случается, когда попадаются действительно специфические вопросы, и даже очень подготовленные в общем дети не могут дать правильный ответ. Более того, уже по традиции в ВНО встречаются двоякие вопросы (особенно в украинском языке), которые не имеют точного ответа. Хотя такие тесты обычно снимаются с программы тестирования в последующей проверке, но все-таки они оставляют не очень хорошее впечатление о способе подготовки тестов.

r: Какой совет ты дашь тем, кто будет сдавать ВНО в следующем году?

Д.К: Прежде всего не надеяться, что занятия с репетитором магическим образом помогут сдать ВНО на 200 баллов. Всё зависит только от вас, и поэтому человек сам должен понимать, что главное – это его желание хорошо написать экзамен. Также, знайте меру в подготовке. Это не значит, что надо каждый день по несколько часов читать конспекты, иногда вплоть до поздней ночи. Так знания будут хуже усваиваться, а депривация сна точно не пойдет на пользу.

r: А куда ты планируешь поступать, и как оцениваешь свои шансы?

Д.К: Я планирую поступать в Киев, на IT-специальность. Насчет ВУЗа пока что-то не определился. Судя по моим баллам ВНО и по рейтинговым спискам прошлых годов у меня объективно высокие шансы поступить на бюджет в один из лучших университетов столицы, на что я и надеюсь.

r: Поделись рецептом сдачи ВНО на 200 баллов?

Д.К: Рецепт заключается только в желании работать и проходить материал. При правильном подходе к делу за время 11 класса можно отлично подготовиться к тестированию и написать его на отлично.

Подготовила Марина Пильтяй